Freezing Bama: Snow Day 2018 Pics

by Rashad Snell

1/17 Snow Day 2018

2/17 Snow Day 2018

3/17 Snow Day 2018

4/17 Snow Day 2018

5/17 Snow Day 2018



6/17 Snow Day 2018

7/17 Snow Day 2018

8/17 Snow Day 2018

9/17 Snow Day 2018

10/17 Snow Day 2018



11/17 Snow Day 2018

12/17 Snow Day 2018

13/17 Snow Day 2018

14/17 Snow Day 2018

15/17 Snow Day 2018



16/17 Snow Day 2018

17/17 Snow Day 2018



































We’ve compiled a collage of snow day pictures viewers have sent in. These picture are from viewers across the viewing area.