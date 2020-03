Central Alabama Represented on Girls and Boys Alabama/Mississippi Basketball All-Star Classic Rosters

by Adam Solomon

Alabama Girls’ All-Stars

Madison Adamson Hoover G/G 6’1

Sarah Ashlee Barker Spain Park G 5’11

Emily Bowman Huntsville C 6’5

Keiara Griffin Ramsay F 6’0

Elizabeth Hill Cold Springs G/F 5’11

Niaira Jones Charles Henderson PG 5’7

Quintasia Leatherwood Central-Tuscaloosa PG 5’2

Destinee McGhee Madison Academy C 6’2

Samira Moore Charles Henderson C 6’2

Farrah Pearson Hazel Green F 5’10

Dakiyah Sanders Ramsay PG 5’2

Jamya Tyus McAdory G 5’7

Coaches

Krytle Johnson Hoover Head Coach

Michael Rivers Central-Tuscaloosa Assistant Coach

Tammy West Cold Springs Administrative Coach

Deshena Thomas Encore Trainer

Alabama Boys’ All-Stars

Antwan Burnett Sidney Lanier G 6’5

Austin Harrell East Limestone G 6’6

Colby Jones Mountain Brook G 6’5

De’Marquiese Miles Lee-Montgomery PG 6’2

Jadan Coleman Bob Jones F 6’4

Jalen Myers Bob Jones F 6’8

Kameron Woods Pinson Valley G 6’1

Reginald Perry Fairfield C 6’7

Rongie Gordon Jeff Davis F 6’8

Thad Williams Bessemer City PG 5’10

Tony Toney Mae Jemison G 6’2

Zondrick Garrett Oxford F 6’7

Coaches

Darrell Barber Pinson Valley Head Coach

Audwin Howard Wenonah Assistant Coach

David Good Mountain Brok Administrative Coach

James Jackson Carver-Montgomery Administrative Coach

Meg Ikeda Encore Trainer