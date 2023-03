AHSAA State Basketball Championship Results

by Alabama News Network Staff

Here are the complete results of the boys and girls AHSAA state basketball championship games.

BOYS BASKETBALL:

Class 1A: Covenant Christian 50, Oakwood Adventist Academy 46

Class 2A: Aliceville 44, Saint Luke’s Episcopal 43

Class 3A: Plainview 40, Midfield 37

Class 4A: Jacksonville 51, Westminster Christian Academy 37

Class 5A: Valley 54, Charles Henderson 50

Class 6A: Buckhorn 65, Mountain Brook 56

Class 7A: Hoover 84, Central-Phenix City 66

GIRLS BASKETBALL:

Class 1A: Spring Garden 62, Marion County 39

Class 2A: Mars Hill Bible 69, Cold Springs 47

Class 3A: Trinity Presbyterian 52, Clements 48

Class 4A: Prattville Christian Academy 76, Priceville 59

Class 5A: Pleasant Grove 53, Arab 36

Class 6A: Hazel Green 53, Huffman 40

Class 7A: Hoover 55, Sparkman 44

